Torino, Verdi il partner perfetto di Belotti (Di lunedì 6 luglio 2020) Simone Verdi potrà essere l’arma in più del Torino nel rush finale del campionato La sconfitta per 4-1 contro la Juventus, non ha portato solo brutte notizie in casa Torino. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, l’allenatore granata Moreno Longo può sorridere per aver ritrovato un Simone Verdi in grande spolvero. Con Belotti chiuso nella morsa di De Ligt e Bonucci, con la sua tecnica e velocità l’ambidestro del Torino è riuscito a rendersi pericoloso in più di un’occasione. Un’ottima prestazione, la migliore forse da quando veste la maglia granata, che lanciano Verdi nel ruolo di partner ideale del Gallo nella lotta salvezza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

