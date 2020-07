«The Crown 5»: Lesley Manville sarà la nuova Principessa Margaret (Di lunedì 6 luglio 2020) Con la pandemia e lo stop delle produzioni, il nome dell’attrice che interpreterà la Principessa Margaret nella quinta stagione di The Crown arriva a quasi sei mesi di distanza dalla notizia che Imelda Staunton impersonerà la Regina Elisabetta dopo Claire Foy e Olivia Colman. Per la terza volta, infatti, la serie originale di Netflix dedicata alla sovrana più longeva del Regno Unito cambia veste e rinnova il cast, scegliendo attori anagraficamente più vicini all’età dei personaggi raccontati. E così, dopo Vanessa Kirby ed Helena Bonham Carter, che rivedremo nella quarta stagione, il testimone passa nelle mani di Lesley Manville, originaria di Brighton, nel Sussex. https://twitter.com/TheCrownNetflix/status/1278599466845704192 Leggi su vanityfair

