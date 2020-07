The Batman e Jurassic World: Dominion, le riprese potranno riprendere in UK (Di martedì 7 luglio 2020) Tra i blockbuster le cui riprese potranno ricominciare nel Regno Unito ci sono anche gli attesi The Batman e Jurassic World: Dominion. Le riprese di film come The Batman e Jurassic World: Dominion potranno ricominciare nel Regno Unito, dove alcune produzioni hanno ottenuto l'approvazione dalle autorità per poter dare il via al lavoro sul set. Ad annunciarlo è stato Oliver Dowden, segretario alla cultura, spiegando in che modo si assicurerà la sicurezza delle persone coinvolte nelle produzioni cinematografiche e televisive. Tra i blockbuster che potranno riprendere il lavoro davanti alla telecamera ci sono quindi l'atteso The Batman, con star Robert Pattinson nella parte di Clark Kent, Jurassic World: Dominion con protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, Animali Fantastici 3, Mission: Impossible ... Leggi su movieplayer

cc_hiara_O_o : @IR0NLANG io che continuavo a leggere 'the batman' pur sapendo benissimo che fa parte di un altro universo?? - 3cinematographe : #BatmanReturns: i fan scoprono un easter egg di #TheFlash - cineblogit : The Batman e altre produzioni pronte a riprendere la produzione nel Regno Unito - cineblogit : The Batman e altre produzioni pronte a riprendere la produzione nel Regno Unito - Ash71Pietro : The Batman e altre produzioni pronte a riprendere la produzione nel Regno Unito -