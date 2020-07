Tg Politico Parlamentare, edizione del 6 luglio 2020 (Di lunedì 6 luglio 2020) Alfonso Raimo 06/07/2020 TG-Politico a.raimo@agenziadire.com MATTARELLA: MORRICONE MAESTRO GENIALE E POPOLARE“Un artista insigne e geniale, musicista insieme raffinato e popolare che ha lasciato un’impronta profonda nella storia musicale del secondo Novecento”. Cosi’ il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il Maestro Ennio Morricone, scomparso a Roma a 91 anni. Per il presidente della Camera Roberto Fico se ne va “un vero e proprio ... Leggi su dire

msgelmini : .@forza_italia ha depositato a Montecitorio la proposta di legge per l’istituzione di una Commissione parlamentare… - RussoTosca : @linapalazzo @Joshuasan21 @stanzaselvaggia Che ti piaccia oppure no ha un ruolo istituzionale e un mocciosetto vizi… - rbocciardi : Ma una interrogazione parlamentare sul perché un esponente politico usa le forze dell'ordine per intimorire chi lo… - AlgeloAlfredo : @matteosalvinimi @MediasetTgcom24 Ma su quali basi lo dici?Così tato per parlare... Cacchio sei un parlamentare. Se… - Enzo96135322 : Se questi mocciosi non fossero indottrinati dai loro genitori...probabilmente non verrebbero identificati, così com… -

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare Tg Politico Parlamentare, edizione del 6 luglio 2020 - DIRE.it Dire Chi è Nicolasito, il figlio di Maduro che sogna il Parlamento

Sono state fissate per il 6 dicembre le elezioni legislative venezuelane. Ma il regime ha già annunciato un piano per cambiare la struttura del Parlamento. Ruoli e poteri della famiglia Maduro: in asc ...

Elezioni politiche in Croazia, largo successo dei conservatori di Plenkovic

In Croazia alle elezioni politiche di oggi, svoltesi nel pieno di una nuova ondata epidemica del coronavirus, si prospetta una netta e chiara vittoria dei conservatori del primo ministro Andrej Plenko ...

Sono state fissate per il 6 dicembre le elezioni legislative venezuelane. Ma il regime ha già annunciato un piano per cambiare la struttura del Parlamento. Ruoli e poteri della famiglia Maduro: in asc ...In Croazia alle elezioni politiche di oggi, svoltesi nel pieno di una nuova ondata epidemica del coronavirus, si prospetta una netta e chiara vittoria dei conservatori del primo ministro Andrej Plenko ...