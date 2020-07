Terremoto Campania, sequenza sismica in provincia di Avellino: decine di scosse a pochi km dal sistema di faglie attivatosi nel 1980 [DATI e MAPPE] (Di lunedì 6 luglio 2020) Dalla mattinata del 3 luglio 2020 “in un’area della provincia di Avellino compresa tra i comuni di Sant’Angelo dei Lombardi, Torella dei Lombardi e Rocca San Felice sono stati localizzati circa 70 eventi sismici dalla Rete sismica Nazionale. I terremoti sono stati quasi tutti di bassa magnitudo, solo 6 hanno superato il valore di 2.5 di magnitudo“: lo riporta un approfondimento a cura dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, pubblicato sul blog INGVterremoti. “Nella figura sopra è evidenziato l’epicentro dell’evento sismico di magnitudo Ml 3.0, avvenuto il 3 luglio alle ore 18:19 italiane, il più forte registrato finora. Come si vede, la sismicità di questi giorni interessa un settore di circa 3×3 chilometri quadri poco a nord-ovest di ... Leggi su meteoweb.eu

Antonel23399615 : RT @Teresat14547770: Un altro terremoto in Campania: la gente scappa in strada - Il Fatto Vesuviano - braccioarmato : RT @SchiaffinoFlor1: Un altro terremoto in Campania: la gente scappa in strada - Deb34103683 : RT @Teresat14547770: Un altro terremoto in Campania: la gente scappa in strada - Il Fatto Vesuviano - SchiaffinoFlor1 : Un altro terremoto in Campania: la gente scappa in strada - Teresat14547770 : Un altro terremoto in Campania: la gente scappa in strada - Il Fatto Vesuviano -