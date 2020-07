Terremoto a Buckingham Palace, il segreto che può rovinare la regina. Spunta una foto clamorosa (Di lunedì 6 luglio 2020) Aumentano le pressioni sul principe Andrea da parte degli investigatori degli Stati Uniti d’America che indagano sui presunti traffici sessuali e le violenze compiute dall’ex finanziere Jeffrey Epstein. Una storia scabrosa, in cui, anche se solo di riflesso, è finita la regina Elisabetta. Dopo l’arresto da parte dell’Fbi di Ghislaine Maxwell, ex compagna e confidente di Epstein, accusata di complicità e falsa testimonianza, gli inquirenti hanno nuovamente chiesto al terzogenito della regina Elisabetta di farsi avanti. Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna era una delle più attive nella cerchia di Jeffrey Epstein e, secondo l’accusa di molte delle vittime, era proprio lei a occuparsi del ‘reclutamento’ delle giovani. Il principe si è detto “sconcertato” per la richiesta della procura di New York di ... Leggi su caffeinamagazine

Caso Epstein, scandalo in Uk per la foto della moglie sul trono della regina Caffeina Magazine Meghan Markle accusa la Famiglia Reale: "Non mi ha protetto durante la gravidanza, eppure gli ho fruttato un miliardo di sterline"

Nuove rivelazioni fanno emergere come la frattura tra Harry e Meghan e la Famiglia Reale. Il Corriere della Sera pubblica infatti alcuni stralci delle memorie legali consegnate dagli ormai ex Duchi de ...

