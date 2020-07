Temptation Island, la rivincita di Ciavy: tradito da Valeria? Ci vuole un ciuffo da tentatore (Di lunedì 6 luglio 2020) Da concorrente a tentatore di Temptation Island. Il passo è breve. Ciavy, alias Andrea, sarebbe pronto per il salto della quaglia: ci pensa Riccardo Lodoli, hairstylist romano, a trasformarlo in tentatore. Almeno per gioco, visto che da indiscrezioni sarebbe finita la sua permanenza nel villaggio dopo che Valeria (come già anticipato) si avrebbe avuto un flirt col tentatore super muscoloso. Immaginate Ciavy con un mega ciuffo. Proprio come Alessandro, il belloccio che sta corteggiando Valeria. Il loro incontro ravvicinato del terzo tipo manda in tilt tutti a casa: lui tenta di farle un succhiotto buttandosi sul collo. Lei, occhi al cielo, tira il freno. Ciavy sbotta. E continua a dire di essere un latin lover con le altre donne. Così, Lodoli - specialista dei capelli - lo vedrebbe bene come tentatore. Sarebbe una vera prova del nove. Ma prima, secondo ... Leggi su liberoquotidiano

