Temptation Island, Ciavy e Valeria Si Sono Lasciati! Lei Bacia un Altro! (Di lunedì 6 luglio 2020) Una delle coppie di Temptation Island sarebbe già scoppiata. Di chi stiamo parlando? Di Valeria e Ciavy. I due Sono stati molto chiacchierati durante la prima puntata del reality ma adesso su di loro c’è un’anticipazione bomba, non solo si sarebbero lasciati ma pare anche che Valeria abbia Baciato un altro. Ecco tutti i dettagli. In questa edizione di Temptation Island, tra le sei coppie che hanno deciso di partecipare ci Sono anche Valeria e Ciavy. Lei ha 27 anni, una figlia di 10 e vive a Roma dove fa l’onicotecnica. Lui invece ha 35 anni vive a Ladispoli con i suoi genitori e fa il PR. I due Sono fidanzati da 4 anni ma non convivono. Nella loro storia però non Sono mancati tradimenti e mancanze di rispetto e proprio per questo motivo Valeria ha deciso di intraprendere questo viaggio nei sentimenti. Durante una recente intervista ... Leggi su gossipnews.tv

