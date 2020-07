Temptation Island, Ciavy e Valeria hanno già lasciato il reality? (Di lunedì 6 luglio 2020) Le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island sono iniziate da poche settimane e la messa in onda del programma è partita giovedì 2 luglio 2020. Già dalla prima puntata, però, gli equilibri tra le coppie si sono compresi molto bene. E proprio la coppia formata da Ciavy e Valeria ha da subito chiarito di attraversare un momento difficile. Tra Ciavy e Valeria sembrano esserci problemi di fiducia che hanno spinto i due fidanzati a partecipare a Temptation Island. La distanza, però, non pare averli aiutati al punto che le ultime voci in merito parlano di un falò anticipato tra i due fidanzati che avrebbero già lasciato il programma. Vediamo tutti i dettagli. Temptation Island, la prima coppia scoppia La coppia formata da Ciavy e Valeria, in base alle ultimissime, sembra non aver superato la prova di Temptation Island. Se da un ... Leggi su kontrokultura

trash_italiano : 'Ti ho visto che le spalmavi l'Amuchina' [Temptation Island, 2020] - simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - zazoomblog : ‘Temptation Island 7' Antonella Elia e Pietro Delle Piane rivelano cosa li farebbe arrabbiare dei comportamenti del… - michelagiacco : RT @WittyTV: Il viaggio nei sentimenti è appena iniziato e già gli equilibri stanno cambiando... Cosa accadrà nella seconda puntata? #Tempt… - TemptationITA : RT @WittyTV: Il viaggio nei sentimenti è appena iniziato e già gli equilibri stanno cambiando... Cosa accadrà nella seconda puntata? #Tempt… -