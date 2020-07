Tecnologia e 5G, il presidente di Huawei: “Le fake news sulla salute stanno mettendo rischio la realizzazione” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Le false informazioni sullo spettro di frequenza e sul suo impatto sulla salute, sulla base di un approccio totalmente irrazionale alla questione, sta mettendo a rischio la realizzazione del 5G in alcune aree del Paese”. Lo afferma il presidente di Huawei Italia, Luigi De Vecchis, in una intervista all’Adnkronos che indica queste informazioni tra gli ostacoli all’implementazione della nuova Tecnologia. E’ anche “necessario un adeguamento regolamentare dei limiti delle emissioni elettromagnetiche in Italia non tanto per innalzare i limiti attuali, sebbene sarebbe auspicabile l’uniformità dei regolamenti all’interno dell’Ue, ma anche per recepire al meglio il cambiamento tecnologico che le antenne 5G stanno introducendo” spiega. L’azienda tecnologica cinese Huawei ha detto ieri che rimane “aperta alle ... Leggi su meteoweb.eu

