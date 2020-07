"Tamponi a chi arriva in Italia in porti, aeroporti e stazioni" (Di lunedì 6 luglio 2020) Francesca Angeli Il direttore dello Spallanzani: bisogna identificare e registrare i viaggiatori. E in caso di positività isolarli «Errore tragico aver detto che il virus è finito». Il professor Francesco Vaia direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani, centro di riferimento per l'emergenza Covid, di fronte all'esplosione di tanti nuovi focolai lancia un appello alla comunità scientifica: «eviti di lanciare messaggi sbagliati che disorientano l'opinione pubblica». Professor Vaia assistiamo ad una risalita dei contagi dovuti a casi di importazione e a comportamenti irresponsabili da parte di pazienti positivi. Come si può intervenire per contenere la diffusione del virus? «A Roma i casi sono già in diminuzione: se si interviene immediatamente la diffusione viene arginata. Per i casi di importazione è ... Leggi su ilgiornale

