Svaligiata casa Ribery, il duro sfogo della moglie (Di lunedì 6 luglio 2020) Il weekend di Ribery non sarà stato sicuramente uno dei più semplici. Dopo l'infortunio avvenuto durante la sfida con il Parma, l'ex Bayern al rientro ha trovato la casa a soqquadro dopo che dei ladri avevano fatto irruzione. Il francese si è poi sfogato duramente sui social facendo anche tremare i tifosi viola. Ribery ha infatti dichiarato che penserà al bene della famiglia e che prenderà le decisioni necessarie. Dopo di lui anche la moglie ha voluto sfogarsi scagliandosi contro gli autori del gesto.LO sfogo della moglie DI Riberycaption id="attachment 987965" align="alignnone" width="300" Screeshot Instagram Wahiba Ribery/captionQueste le parole di Wahiba Ribery: "Il mio cuore non batte per il materiale, anche se certe cose rubate avevano un valore sentimentale, molto più che finanziario. Non abbiamo mai subito una violazione, ma ... Leggi su itasportpress

