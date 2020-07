Sui Marò decisione favorevole all’Italia, con qualche chiaroscuro (Di lunedì 6 luglio 2020) Il 2 luglio scorso il tribunale arbitrale costituito in virtù dell’annesso VII alla Convenzione sul diritto del mare ha emesso la sentenza nella controversia tra Italia e India relativa all’incidente della petroliera Enrica Lexie.Schematicamente i termini della vicenda: nel 2012 la Enrica Lexie, in transito nell’Oceano indiano al largo delle coste del Kerala, incrociò un battello da pesca indiano, il St Anthony, la cui condotta fu considerata ostile dal nucleo armato di protezione dei fucilieri della Marina militare, che si trovavano a bordo della Enrica Lexie in funzione anti-pirateria.Furono sparati dei colpi di avvertimento. Due membri dell’equipaggio del peschereccio persero la vita. La Enrica Lexie fu attirata con l’inganno nel porto di Kochi e rilasciata dopo che due membri del nucleo di fucilieri – Massimiliano ... Leggi su huffingtonpost

