Stefano De Martino, Belen ha scoperto i tradimenti sull’iPad (Di lunedì 6 luglio 2020) Le foto di Dagospia a fine articolo. Non è bastata la smentita social di Stefano De Martino a fermare le indiscrezioni di Dagospia verso la verità sulla fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez. In queste ore, infatti, il blog di Roberto D'Agostino ha confermato le voci sulla frequentazione in corso tra l'argentina e Gian Maria Antinolfi, ma ha anche svelato cosa avrebbe scoperto la showgirl collegandosi con il cellulare all'iPad del marito. Belen e Stefano: ecco il motivo dell'addio Sono passate circa 48 ore da quando Dagospia ha lanciato la notizia bomba sulla presunta relazione clandestina tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Dopo aver sostenuto che il napoletano sarebbe stato scoperto da Belen nelle sue "scappatelle" extra coniugali, il giornalista Alberto Dandolo ha regalato nuovi retroscena su questa storia che ... Leggi su howtodofor

trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - ChiodiDonatella : RT @ChiodiDonatella: A PROPOSITO DI NIENTE: LA #MARCUZZI NEGA IL FLIRT CON #DEMARTINO. Ma la foto di #Chi racconta il contrario. https://… - JackMagico : Che poi Stefano de Martino sta diventando pure simpatico e spigliato ma è Fatima che proprio non la sopporto. #MadeInSud - ChiodiDonatella : A PROPOSITO DI NIENTE: LA #MARCUZZI NEGA IL FLIRT CON #DEMARTINO. Ma la foto di #Chi racconta il contrario. - Harry_his_smile : RT @ExplorerLento: Stefano De Martino ed Emma si sono ufficialmente lasciati -