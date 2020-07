Stati Uniti, così a Phoenix la polizia ha ucciso un uomo nella sua auto – Il video (Di lunedì 6 luglio 2020) Sono due le versioni della tragica vicenda avvenuta sabato 4 luglio a Phoenix, in Arizona. Secondo il Dipartimento di polizia, gli agenti hanno sparato dopo essere Stati minacciati con una pistola. Stando alle parole di un amico della vittima, invece l’uomo non c’entrava nulla con la telefonata al 911 per tentato omicidio e si era semplicemente appisolato nella sua berlina. Tra le due differenti narrazioni dell’accaduto, c’è un dato incontrovertibile: quanto accaduto poco dopo le 13 dell’Indipendence Day è l’ennesimo episodio in cui una persona negli Stati Uniti perde la vita in seguito a un intervento della polizia. nella città americana, da domenica notte, sono in corso manifestazioni per chiedere il rilascio immediato delle riprese fatte con la bodycam degli agenti. E per dire basta all’ennesima vittima della violenza ... Leggi su open.online

