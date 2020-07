Stati popolari, il manifesto di Soumahoro: “Lavoro, casa, Ius soli, via i decreti Salvini. Governo non ascolta? Realizziamo noi proposte” (Di lunedì 6 luglio 2020) Diritto alla casa, rivalutazione delle periferie, una riforma della filiera del cibo. E ancora il tema del lavoro, con un piano nazionale d’emergenza, perché “siamo ai limiti della schiavitù, nel quadro dell’economia digitale”. Ma soprattutto, politiche per l’immigrazione e l’accoglienza, con la richiesta al Governo di “cancellare i decreti Salvini“. Queste alcune delle proposte lanciate dal sindacalista e attivista Aboubakar Soumahoro, organizzatore degli Stati popolari. “Non è possibile un’operazione di maquillage, quei decreti creano insicurezza e illegalità, vanno eliminati del tutto”, ha rivendicato. E ancora: “Vogliamo confrontarci con il Governo. Agli Stati generali è stato asserragliato nel palazzo, invece noi partiremo dai territori. Se l’esecutivo non ci ... Leggi su ilfattoquotidiano

