Stasera in Tv oggi 6 luglio 2020: il film Baarìa con la colonna sonora di Ennio Morricone (Di lunedì 6 luglio 2020) Stasera in Tv oggi,6 luglio 2020, sarà un lunedì sera tra serie Tv e film d’autore. Sulla Rai tornano le avventure del giovane commissario Montalbano, tratte dai romanzi di Andrea Camilleri. Invece, su Canale 5 un omaggio, nel giorno della sua scomparsa, ad Ennio Morricone, con il film Baarìa di Giuseppe Tornatore. Il maestro Morricone fu l’autore della colonna sonora. Non mancheranno poi i programmi di attualità e di approfondimento: su Italia 1 tornano le inchieste de Le Iene. Dunque la programmazione in chiaro accontenterà i gusti di tutti quanti. Ora scopriamo insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv. Leggi anche –> “Chiamatemi Anna” la serie Netflix arriva su Rai2: trama, cast e curiosità Stasera in Tv oggi, 6 luglio 2020: un lunedì sera tra serie Tv e ... Leggi su urbanpost

L’estate non riesce ancora a trovare la stabilità atmosferica. L’anticiclone africano tutt’ora presente sul territorio nazionale sta per essere turbato dalle correnti nord-atlantiche che, oltre all’ar ...

Firenze suona Ennio Morricone: il ricordo in piazza della Signoria

Firenze omaggia il maestro Ennio Morricone, scomparso oggi, con la diffusione di tre suoi brani dall’arengario di Palazzo Vecchio, stasera alle 20. Si tratta delle colonne sonore dei film Giù la testa ...

