Stallo Brexit: fantasma No Deal avanza tra le incognite (Di lunedì 6 luglio 2020) (Teleborsa) – Ancora in un vicolo cieco i negoziati tra Regno Unito e UE sulla Brexit. Per far uscire le trattative dall’attuale fase di Stallo, i negoziatori Michel Barnier (Ue) e David Frost (Gb) torneranno a incontrarsi oggi a Londra in formato ristretto in vista della nuova sessione negoziale vera e propria, il cosiddetto quinto round, fissata per il prossimo 20 luglio, sempre a Londra. “Restano gravi divergenze”, hanno fatto sapere entrambi i negoziatori qualche giorno fa dopo l’ultima tornata di colloqui. A dare conferma dell’ampiezza dei problemi ancora irrisolti sono intervenute anche la Presidente di turno del Consiglio Ue, la cancelliera tedesca Angela Merkel, e Ursula von der Leyen, ora alla guida della Commissione. C’è sempre la volontà di raggiungere un’intesa, hanno sottolineato, ma prepariamoci anche a un ... Leggi su quifinanza

BRUXELLES - I negoziati tra Regno Unito e Ue sulla Brexit sono a un punto morto e la City guarda con crescente preoccupazione all'ipotesi di un 'no-deal' che farebbe perdere alle società inglesi di ge ...

