Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: 15 assenti, stangata al Bologna (Di lunedì 6 luglio 2020) Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 6 luglio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate con i calciatori Squalificati che si aggiungono a Izzo, Djuricic, Dybala, De Ligt e Tachtsidis. a) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA SORIANO Roberto (Bologna): per avere, al 12° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE CARBONI Andrea (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BASTONI ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Squalificati #SerieA, le decisioni del giudice sportivo: 15 assenti, stangata al Bologna - - NapoliSoccerNET : Serie A: gli squalificati per la 31a giornata; Napoli senza Koulibaly #ForzaNapoliSempre #SSCNapoli #SerieATIM… - sportli26181512 : Soriano, lo 'scarso' all'arbitro gli costa due giornate. In 15 saltano la 31ª giornata: Soriano, lo 'scarso' all'ar… - Gazzetta_it : #Squalificati #SerieA: #Soriano, quello 'scarso' costa due #giornate. In 15 saltano la 31ª #giornata - MomentiCalcio : #SerieA, ecco gli #squalificati della 31ª giornata -