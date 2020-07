Sportitalia, l’Udinese su Agustin Rossi per il dopo Musso (Di lunedì 6 luglio 2020) Secondo Sportitalia, l’Udinese starebbe pensando al dopo Musso, che piace tanto all’Inter. Il primo nome sulla lista del club è quello di Agustin Rossi, portiere classe 1995 del Lanùs, in prestito dal Boca Juniors. dopo aver debuttato con gli Xeneizes nel 2017 ed essersi guadagnato il posto da titolare, dopo alcune prestazioni non tanto convincenti è stato spedito in prestito per maturare. dopo l’esperienza in Cile all’Antofagasta, conclusasi in seguito ad una discussione con l’allenatore, la scorsa estate è stato ceduto in prestito al Lanùs, con cui sembrerebbe essere tornato ai suoi livelli. Rossi piace molto anche al Parma. Foto: Goal.com L'articolo Sportitalia, l’Udinese su Agustin Rossi per il dopo Musso proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

