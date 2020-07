Spaccio nelle scuole, arriva il piano per Napoli e provincia (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – arriva l’ok della Prefettura di Napoli per l’avvio di “scuole sicure”. Il piano della città metropolitana per prevenire il contrasto allo Spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. La proposta era stata presentata dai comuni dell’hinterland napoletano di Casalnuovo, Ercolano, Melito, Pomigliano d’Arco, Portici, Quarto, S. Giorgio a Cremano e Torre Annunziata. I fondi finanziati dal ministero dell’Interno potranno essere impiegati per sistemi di videosorveglianza, assunzioni a tempo determinato e prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia locale, acquisto di mezzi e attrezzature, promozione di campagne informative rivolte ai giovani. Nella riunione è stata esaminata anche la situazione dell’ordine pubblico e sono stati programmati ... Leggi su anteprima24

