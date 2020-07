Sorrentino, inizia l’avventura da dirigente alla Torinese: “Erano finiti i ruoli…” (Di lunedì 6 luglio 2020) Giornata di presentazione ufficiale per Stefano Sorrentino alla Torinese. L'ex storico portiere di Palermo e Chievo è diventato nuovo direttore tecnico del club piemontese allenato dal padre. Nella Sala comunale in via dei Gladioli 33, a Torino, ecco le sue prime parole da dirigente.Sorrentino: "La mia esperienza da giocatore al servizio della squadra"caption id="attachment 987753" align="alignnone" width="605" Sorrentino (twitter Sorrentino)/caption"Ho fatto il portiere e l’attaccante, ora faccio il direttore tecnico perché erano finiti i ruoli", ha esordito scherzando Sorrentino. "Ringrazio il presidente per il grande entusiasmo, da subito ho sposato con mio padre che farà l’allenatore il progetto, ora ... Leggi su itasportpress

