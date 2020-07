Sky – Compagnoni: “Il Napoli è sul nuovo Drogba, il progetto è giusto” (Di lunedì 6 luglio 2020) Il telecronista Sky, Maurizio Compagnoni, è intervenuto in diretta a ‘Punto nuovo Sport Show’ su... L'articolo Sky – Compagnoni: “Il Napoli è sul nuovo Drogba, il progetto è giusto” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Maurizio Compagnoni, telecronista SKY è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo. Ecco quanto dichiarato: "Con 7 punti di van ...In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo è intervenuto Maurizio Compagnoni, telecronista SKY: “Con 7 punti di vantaggio dalla Lazio, la Juventus non penso perderà colpi per strada. S ...