Silvia Romano, la prima intervista dopo la liberazione: “Avevo paura, dopo la conversione ero serena. Il velo è un simbolo di libertà” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Ero disperata perché, nonostante alcune distrazioni come studiare l’arabo, vivevo nella paura dell’incertezza del mio destino”. Silvia Aisha Romano parla per la prima volta del suo rapimento e della sua conversione all’Islam. In un’intervista al sito La Luce, il cui direttore è Davide Piccardo, esponente della comunità islamica di Milano, la giovane cooperante racconta soprattutto la sua spiritualità e come si è avvicina alla religione islamica. “prima di essere rapita ero completamente indifferente a Dio, anzi potevo definirmi una persona non credente; spesso, quando leggevo o ascoltavo le notizie sulle innumerevoli tragedie che colpiscono il mondo, dicevo a mia madre: vedi, se Dio esistesse non potrebbe esistere tutto questo male… quindi Dio non esiste, altrimenti eviterebbe tutto questo ... Leggi su ilfattoquotidiano

