Silvia Romano: «Il velo è simbolo di libertà. Vi rivelo perché mi sono convertita all’Islam» (Di lunedì 6 luglio 2020) “Per me il mio velo è un simbolo di libertà, perché sento dentro che Dio mi chiede di indossare il velo per elevare la mia dignità e il mio onore. Perché coprendo il mio corpo so che una persona potrà vedere la mia anima”. Silvia Romano, oggi Aisha, si confessa al giornale online La Luce. Diretto da Davide Piccardo, esponente di spicco della comunità islamica lombarda. Per la prima volta dopo la liberazione racconta la conversione all’Islam Silvia Romano: per me il velo è simbolo di libertà “Per me la libertà è non venire mercificata, non venire considerata un oggetto sessuale”. Finita nelle mani delle milizie islamiche di Al-Shabaab, tornata in Italia dopo la liberazione, scatenò fiumi di polemiche per la sua “ostentata” conversione ... Leggi su secoloditalia

