Silvia Romano: «Il mio velo è simbolo di libertà» (Di lunedì 6 luglio 2020) La sua conversione all’Islam, la scelta del suo nome (Aisha) e la sua liberazione hanno diviso l’Italia. Da una parte la maggioranza felice per la fine dell’incubo; dall’altra chi l’ha criticata (per usare un eufemismo) per le sue decisioni. Di tutto questo ne ha parlato Silvia Romano in un’intervista pubblicata sul quotidiano online La Luce, in cui la giovane cooperante milanese ha ripercorso il tempo passato in prigionia e l’avvicinamento a Dio. LEGGI ANCHE > Lo zio di Silvia Romano: «Mia nipote testarda, ha litigato per tenere il velo» La giovane ha raccontato che prima di partire per il suo volontariato in Kenya non credeva in Dio. Anzi, leggendo tutte le brutture che arrivavano dal Mondo si chiedeva, spesso e volentieri, come potesse esistere un’entità superiore in grado di consentire fame, povertà e ... Leggi su giornalettismo

