Silvia Romano: “Così è avvenuta la mia conversione all’Islam. Il velo è libertà” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Prima di convertirmi, l’idea che avevo dell’Islam era quella che in molti purtroppo hanno quando non ne sanno niente. Quando vedevo le donne col velo in Via Padova, avevo quel tipico pregiudizio che esiste nella nostra società, pensavo: poverine! Per me quelle donne erano oppresse, il velo rappresentava l’oppressione della donna da parte dell’uomo”. Silvia Romano si racconta a distanza di 3 mesi dalla sua liberazione. La volontaria italiana di 24 anni rapita in Kenya il 20 novembre 2018, è stata liberata il 10 maggio scorso dopo ben 535 giorni di prigionia. Al momento della sua liberazione, fece scalpore la notizia della conversione all’Islam della giovane cooperante. La ragazza, che ora si trova fuori Milano per un periodo di riposo, ha parlato con Davide Piccardo, direttore del giornale online “la Luce”, già ... Leggi su tpi

SirDistruggere : L’interesse dei sovranisti per i soldi dipende dal “per chi li si spende”, per Silvia Romano un dramma e lei ha dim… - repubblica : Silvia Romano: 'Ecco come sono diventata Aisha. Il velo è per me simbolo di libertà' - Notiziedi_it : Silvia Romano: “Ecco come sono diventata Aisha. Il velo è per me simbolo di libertà” - massc0 : @Daniela12153751 @paoletta2869 Caxxi suoi,cretina di sinistra. P.s. Ma è per caso Silvia Romano? ?? - rep_milano : Silvia Romano: 'Ecco come sono diventata Aisha. Il velo è per me simbolo di libertà' [di ZITA DAZZI] [aggiornamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Romano Silvia Romano: "Ecco come sono diventata Aisha. Il velo è per me simbolo di libertà" La Repubblica Aisha Silvia Romano rompe il silenzio: “Sorpresa dai tanti italiani musulmani che ho incontrato”

Aisha Silvia Romano rompe il silenzio e parla per la prima volta dopo il suo ritorno in Italia dal Kenya. Rompe il silenzio e parla per la prima volta Aisha Silvia Romana, la volontaria lombarda rapit ...

Auguri, 500! Il Fiat 500 Club Internazionale di Garlenda festeggia il 63esimo compleanno della celebre utilitaria

Garlenda, 4 Luglio 2020: una data che il Fiat 500 Club Internazionale con sede a Garlenda ha voluto ricordare per festeggiare il 63° compleanno della famosa piccola utilitaria che appunto il 4 luglio ...

Aisha Silvia Romano rompe il silenzio e parla per la prima volta dopo il suo ritorno in Italia dal Kenya. Rompe il silenzio e parla per la prima volta Aisha Silvia Romana, la volontaria lombarda rapit ...Garlenda, 4 Luglio 2020: una data che il Fiat 500 Club Internazionale con sede a Garlenda ha voluto ricordare per festeggiare il 63° compleanno della famosa piccola utilitaria che appunto il 4 luglio ...