Siena, nuovo intervento al cervello per Alex Zanardi (Di lunedì 6 luglio 2020) Terzo intervento chirurgico per Alex Zanardi. A 17 giorni dal drammatico incidente di Pienza, il campione paralimpico è stato operato dai medici del policlinico di Siena. Alex Zanardi, l’ex pilota automobilistico, è stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico presso il policlinico Le Scotte di Siena. L’operazione è stata svolta da un’équipe multidisciplinare, guidata dal … L'articolo Siena, nuovo intervento al cervello per Alex Zanardi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

rep_firenze : Siena, nuovo intervento per Alex Zanardi [di MICHELE BOCCI] [aggiornamento delle 18:41] - lillydessi : Siena, nuovo intervento per Alex Zanardi - La Repubblica - Alyas15925294 : RT @repubblica: Siena, nuovo intervento per Alex Zanardi - SmorfiaDigitale : Siena, nuovo intervento per Alex Zanardi - ValeSantaSubito : RT @repubblica: Siena, nuovo intervento per Alex Zanardi -