Shadow Warrior 3 è stato annunciato con un trailer che rivela la finestra di lancio (Di lunedì 6 luglio 2020) Il publisher Devolver Digital e lo sviluppatore Flying Wild Hog hanno annunciato Shadow Warrior 3 per PC via Steam, che arriverà a partire dal prossimo anno. Il primo video di gameplay verrà rivelato durante la trasmissione "Devolver Direct" l'11 luglio alle 21:00 orario italiano."Siamo entusiasti di offrire ai fan di Shadow Warrior un'esperienza completamente nuova e non vediamo l'ora di mostrare le nuove funzionalità che abbiamo in serbo per loro. Vogliamo assicurarci che le nostre sequenze frenetiche di sparatorie, il combattimento ravvicinato da mischia e gli spettacolari movimenti, faranno esplodere l'adrenalina", ha dichiarato il direttore del gioco Kuba Opon in un comunicato stampa.Opon ha continuato: "Ma non dimentichiamo mai le radici di Flying Wild Hog e speriamo che Shadow Warrior 3 venga visto come un ritorno a casa per quei fan che sono stati con noi ... Leggi su eurogamer

