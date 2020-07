Servizi Italia continua il piano di buy-back (Di lunedì 6 luglio 2020) (Teleborsa) – Servizi Italia, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha acquistato, dal 29 giugno al 3 luglio 2020, complessivamente 6.539 azioni ordinarie pari allo 0,02% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,3342 euro per un controvalore pari a 15.263,57 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore dei Servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.365.256 azioni proprie pari al 4,29% del capitale sociale. Nel frattempo, a Milano, discreta la performance di Servizi Italia che si attesta a 2,31 euro, in lieve aumento dello 0,43%. Leggi su quifinanza

ivanscalfarotto : Se l’Italia facesse ricorso al #MES, per la #Puglia ci sarebbero quasi due miliardi e mezzo per rafforzare la sanit… - CarloCalenda : Potrai legalizzare tutti quando sarai sempre in grado di offrire servizi decorosi a coloro che ne hanno diritto per… - viciocort : RT @robertosusanna: #Cassettodigitale dell’imprenditore ?? - TheNewAge77 : Da Italia a Tavola Enoturismo, si riparte con la Carta Regole per l’accoglienza in cantina - robertosusanna : #Cassettodigitale dell’imprenditore ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Servizi Italia Servizi Italia continua il piano di buy-back Teleborsa CBI, Fratini Passi: "Le banche cambino il proprio mindset"

A tal riguardo, risulta essere di particolare interesse il nuovo scenario di co-opetion che sta prendendo piede all’interno della realtà finanziaria italiana e che sta coinvolgendo in maniera ...

Amazon Prime student: sconti per tutti gli studenti universitari

Ll periodo dell’università è il più bello, ma anche il più stressante. Lezioni, esami ed esoneri mettono alla prova le abilità degli studenti. Per questo motivo Amazon arricchisce ancora di più il ser ...

A tal riguardo, risulta essere di particolare interesse il nuovo scenario di co-opetion che sta prendendo piede all’interno della realtà finanziaria italiana e che sta coinvolgendo in maniera ...Ll periodo dell’università è il più bello, ma anche il più stressante. Lezioni, esami ed esoneri mettono alla prova le abilità degli studenti. Per questo motivo Amazon arricchisce ancora di più il ser ...