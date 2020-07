Serie A:Juventus lanciata verso il 36° scudetto, riscatto Lazio con il Lecce (Di lunedì 6 luglio 2020) (Roma, 6 luglio 2020) - I bianconeri (2,13), favoriti per bookies e tifosi nella sfida contro il Milan (3,42) ad un passo dal titolo (1,13). Lazio (1,30) e Lecce (9,30) si giocano tutto. Roma, 6 luglio 2020 – Al via il turno infrasettimanale della 31esima giornata della Serie A, con lo scontro di martedì sera tra Milan (3,42) e Juventus (2,13) al Meazza di Milano. I Diavoli non battono i bianconeri dal lontano 2016, ma con il rientro in rosa di Ibrahimovic e le recenti prestazioni convincenti di Calhanoglu - due assist e due gol nelle ultime 4 partite - sognano di fare lo scherzetto alla squadra di Sarri, priva degli squalificati De Ligt e Dybala. Dopo la vittoria convincente del derby con il Torino, gli analisti di Planetwin365 avvicinano ancora di più i bianconeri al nono scudetto di fila, con la quota che scende dall' 1,13 di venerdì ad un rasoterra 1,04 di ... Leggi su liberoquotidiano

