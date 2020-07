Serie A, le designazioni arbitrali per le gare di domani: Guida per Milan-Juventus (Di lunedì 6 luglio 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno due gare valide per la 12ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019/20 in programma martedì 7 luglio 2020. Lecce-Lazio: Maresca Costanzo-Vivenzi IV: Illuzzi VAR: Abisso AVAR: Fiorito Milan-Juventus: Guida Carbone-Longo IV: La Penna VAR: Giacomelli AVAR: Meli L'articolo Serie A, le designazioni arbitrali per le gare di domani: Guida per Milan-Juventus proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

