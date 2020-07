Serie A 2019/2020, trentunesima giornata: le probabili formazioni (Di lunedì 6 luglio 2020) Al via la trentunesima giornata di Serie A 2019/2020, in programma da martedì 7 a giovedì 9 luglio: alcuni big match, su tutti Milan-Juventus, e tante sfide importanti per le sorti di questa stagione che volge via via al termine. Ecco dunque di seguito tutti i link con le probabili formazioni di ogni partita, per scoprire le scelte dei tecnici, gli squalificati, gli indisponibili e tutti i ballottaggi aggiornati in tempo reale. LECCE-LAZIO MILAN-JUVENTUS GENOA-NAPOLI ROMA-PARMA ATALANTA-SAMPDORIA FIORENTINA-CAGLIARI BOLOGNA-SASSUOLO TORINO-BRESCIA SPAL-UDINESE VERONA-INTER Leggi su sportface

Parma - Fiorentina: 1-2 - Serie A - Risultato finale e commento alla partita
Sampdoria-Spal: gli highlights del match – VIDEO

Gol e azioni salienti della sfida valida per la 30a giornata di Serie A 2019/20: gli highlights di Sampdoria-Spal Gol e azioni salienti del match tra Sampdoria e Spal, valevole per la 30a giornata del ...

Highlights e gol Potenza-Catanzaro 1-1, playoff Serie C 2019/2020 (VIDEO)

Il Potenza, nella gara valevole per il secondo turno dei playoff di Serie C 2019/2020, pareggia 1-1 con il Catanzaro, alla rete di Murano al 21', risponde Tulli al 95'. I calabresi si svegliano troppo ...

