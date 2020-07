Serata da incubo per Ribery, infortunio e furto in casa: “Come facciamo a sentirci bene qui dopo questo?” (Di lunedì 6 luglio 2020) Prima la botta alla caviglia che lo ha costretto ad uscire in Parma-Fiorentina, poi la brutta sorpresa rientrando a casa. Una Serata non certo fortunata per Franck Ribery, che ha subìto un furto nella sua villa a Firenze. Il francese ha espresso tutto il suo sdegno sui social, sfogandosi con un duro messaggio su Twitter e Instagram. Parole dure che lasciano presagire un addio anticipato al nostro campionato: “Al ritorno dalla vittoria contro il Parma, sono rientrato a casa mia. La mia casa in Italia, Paese nel quale ho deciso di proseguire la mia carriera dopo tanti anni a Monaco. Ecco quello che ho trovato… Dunque, mia moglie ha perso qualche borsetta, qualche gioiello, ma grazie al Cielo niente di essenziale. Quello che mi scuote è l’impressione di essere nudo, di avere i pantaloni abbassati, e questo, questo non lo accetto! Grazie a Dio, mia ... Leggi su calcioweb.eu

