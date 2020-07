Serata da dimenticare per Ribery: infortunio e casa svaligiata per l'attaccante della Fiorentina (Di lunedì 6 luglio 2020) Domenica da incubo per Franck Ribery. Il fuoriclasse francese della Fiorentina, uscito anzitempo dalla sfida vittoriosa di Parma per un infortunio alla caviglia, al rientro in Serata a Firenze ha trovato una brutta sorpresa: i ladri gli hanno svaligiato la casa. Dalla casa che si trova sulle colline di Bagno a Ripoli sarebbero stati portati via alcuni orologi e monili in oro per un importo ancora da quantificare, ma che si dice che sia molto ingente. Dopo la sfida vinta 2-1 contro i ducali, l'allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, ha fatto chiarezza sulla situazione di Ribery: “Ha preso una brutta botta, vediamo come sta alla ripresa degli allenamenti. I grandi giocatori hanno recuperi eccezionali”. Ribery sarà monitorato costantemente, ma le sue condizioni non destano molta preoccupazione. L'importante ... Leggi su liberoquotidiano

