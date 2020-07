Se anche Tucker Carlson dà Trump perdente il 3 novembre (Di lunedì 6 luglio 2020) “Metti la tua John Hancock qui!” (Put your John Hancock here) - ancora oggi negli Stati Uniti, quando si firmano documenti importanti, si usa questa espressione. Quando le tredici colonie britanniche ratificarono la Dichiarazione d’Indipendenza il 4 luglio 1776, John Hancock, il primo dei 56 delegati firmatari del testo, scrisse il suo nome con caratteri così grandi che rimase nella storia. E’ per ricordare quello storico momento, che sancì la nascita della nazione, che il 4 luglio è la festa nazionale degli Stati Uniti, celebrata con patriotiche parate, BBQ e gli immancabili fuochi d’artificio. In questo anno elettorale il vero spettacolo pirotecnico, che ha sorpreso sia il pubblico che numerosi insiders della politica americana, è quello in seno al Partito Repubblicano, reso pubblico dal monologo del presentatore di Fox ... Leggi su huffingtonpost

