Scuola, Azzolina in Sicilia “Bando Pon da 236 milioni per libri di testo” (Di lunedì 6 luglio 2020) “In merito alle difficoltà ad acquistare libri di testo abbiamo attivato un bando PON da 236 milioni di euro”. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, nel corso della sua visita all’ICS Giovanni Falcone di Palermo, nel quartiere ZEN. mra/pc/red L'articolo Scuola, Azzolina in Sicilia “Bando Pon da 236 milioni per libri di testo” proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

