Scrittore, poeta, artista, fotografo e ragioniere: ritratto di uno dei fondatori del Gruppo 63 (Di lunedì 6 luglio 2020) Gaetano Testa, Scrittore, pittore, assemblatore di legni, disegnatore minuzioso, fotografo rigorosamente in bianco e nero, diarista di se stesso, è tra i fondatori del Gruppo 63, la neoavanguardia letteraria italiana che ricevette il battesimo strategico-militante a Palermo, nell’anno mostrato dal proprio marchio editoriale. Il suo esordio come narratore risale ad allora, con lui Michele Perriera e Roberto Di Marco, in un volume intitolato in modo magistrale, “La scuola di Palermo”, azzardo letterario voluto da Giangiacomo Feltrinelli. In quarta di copertina, quasi una dichiarazione ideologica, il monotipo anarchico Testa piazza una frase che riassume l’irregolarità dichiarata dell’avventura creativa cittadina: «Questa gente è all’avanguardia della cultura europea», parole pronunciate indicando il contesto ... Leggi su linkiesta

teatrolafenice : ?? Nasceva oggi Jean Cocteau, poeta, saggista, drammaturgo, sceneggiatore, disegnatore, scrittore, librettista, regi… - fabfazio : Il Prof. #CarloFlamigni è stato un grande medico, un uomo di onestà intellettuale assoluta, un umanista, un poeta,… - teatrolafenice : ??? Nasceva oggi a Recanati nel 1798 Giacomo Leopardi, poeta, filosofo, scrittore, filologo, una delle più importan… - LeoCarmelita : RT @Antonio79B: 'È un dato di fatto chi il ballo in maschera smaschera'. Oggi nel 1889 nasceva lo scrittore, poeta, drammaturgo, sceneggia… - AccadevaOggi : #AccadevaOggi 6 luglio 1893: Muore Guy De Maupassant, scrittore, saggista e poeta -

Ultime Notizie dalla rete : Scrittore poeta HTTP/1.1 Server Too Busy