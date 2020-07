Scola nuovo giocatore di Varese, la prima foto ufficiale (Di lunedì 6 luglio 2020) Negli uffici Openjobmetis di via Telesio è tutto pronto per la prima foto ufficiale con “El General” Luis Scola che per la prossima stagione, con opzione di rinnovo per la successiva, sarà a tutti gli effetti un giocatore di Pallacanestro Varese. Una vera bomba di mercato tanto rumoreggiata, attesa e finalmente confermata dalla società nel … L'articolo Scola nuovo giocatore di Varese, la prima foto ufficiale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Scola nuovo giocatore di Varese, la prima foto ufficiale Calcio e Finanza

Un altro dei cambiamenti permanenti determinati dalla pandemia è il ritorno dei governi. Le crisi di questo nuovo millennio hanno indebolito il mantra usurato del «lasciar fare il mercato». Si è capit ...

Sant’Elpidio a Mare, appaltati i lavori per la realizzazione della nuova scuola presso l’ex infanzia Martinelli

SANT’ELPIDIO A MARE – Prosegue l’iter che porterà alla realizzazione della nuova scuola presso l’ex infanzia Martinelli. La Stazione Unica Appaltante di Fermo ha aggiudicato all’operatore economico co ...

