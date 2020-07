Sarri spiega Higuain: «Va coccolato un giorno e battuto nel muro il giorno dopo» (Di lunedì 6 luglio 2020) Higuain secondo Sarri: «Bisogna batterlo nel muro». Il tecnico in conferenza stampa parla del suo rapporto con il Pipita Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita col Milan, Maurizio Sarri ha parlato del suo rapporto con Gonzalo Higuain. COCCOLE Higuain – «Va coccolato un giorno e battuto nel muro il giorno dopo. Lui è uno che quando va in depressione ha bisogno di grande aiuto affettivo, perché si può abbattere. Ma se va in esaltazione va battuto nel muro perché è uno che si può accontentare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

