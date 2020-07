Sarri Juventus, la rivelazione: “Bocciato dalla dirigenza, ha già la nuova squadra” (Di lunedì 6 luglio 2020) Sarri Juventus – Il tecnico toscano sarebbe stato bocciato dalla dirigenza bianconera e potrebbe sedersi su una nuova panchina al termine della stagione. La rivelazione arriva da Mario Sconcerti che, tramite le colonne del Corriere della Sera, ha parlato della rottura con la società. Il fatto sarebbe accaduto nel mese di febbraio quando i calciatori lo hanno scaricato per le diverse idee di gioco. Fatale anche la sostituzione di Cristiano Ronaldo, che si allena anche da solo in un altro campo, contro il Milan. I dirigenti, infatti, hanno raggiunto un compromesso con i ragazzi della rosa per non compromettere la stagione. Juventus, la rivelazione sul futuro di Sarri “Dicono che stia diventando la Juve di Sarri. A me sembra sempre più la Juve delle individualità. E credo che una lunga discussione tra il tecnico, il club e i giocatori abbia partorito questa ... Leggi su juvedipendenza

