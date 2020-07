Sarri ha capito che alla Juve si vince da democristiano (Di lunedì 6 luglio 2020) Si intuisce una malinconia, in questo scudetto della Juve non ancora aritmetico. Un senso di mancata appartenenza dei protagonisti, come avercelo tra le mani mentre ti sfugge. E non c’entra la pandemia, il lockdown, tutta la retorica d’accatto del senso di colpa. Più che altro è l’occupazione altrui – in negativo – delle prime pagine, che fa tristezza: la Juve ha vinto ancora, zitta zitta, e nessuno se n’è accorto. O peggio: a nessuno importa granché. La Juventus vince dal 2011. E lo fa d’inerzia. Con le concorrenti che si autoeliminano, implodono, non reggono. E’ come se quasi vincesse in contumacia: fa il suo, senza nemmeno troppa grazia, ma lascia il campo agli altri, facciano loro. Dopo 30 giornate il vantaggio è +7, abbastanza per dirsi al sicuro senza tema di strane capriole della scaramanzia. E fa ... Leggi su ilnapolista

