Sanità Privata | sentenza favorevole per i lavoratori di Villa Chiarugi

sentenza favorevole del Tribunale di Nocera Inferiore per 23 lavoratori, iscritti alla FP CGIL di Salerno, dipendenti di Villa Chiarugi di Nocera Inferiore. I lavoratori, difesi dagli avvocati Panico e Di Palma, avevano promosso giudizio al fine di ottenere l'accertamento del loro diritto ai cosiddetti arretrati contrattuali Aiop, nonché il diritto ad ottenere le differenze retributive agli stessi spettanti, per il tempo di vestizione e svestizione. Il Giudice del Lavoro ha accolto le domande ed ha accertato il diritto dei lavoratori all'indennità di vacanza contrattuale per il periodo 2006-2010, nonché il diritto alla retribuzione per il tempo vestizione determinato in 15 minuti giornalieri. "Una vittoria del diritto e di chi ha creduto nelle rivendicazioni della nostra Organizzazione Sindacale,

