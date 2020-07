Sanità, ‘no’ dei sindacati alla costituzione di un’unica azienda di produzione ospedaliera (Di lunedì 6 luglio 2020) Anna Martino 06/07/2020 Articoli È quanto hanno affermato alla conferenza stampa che si é svolta oggi a Potenza sull'ipotesi di riordino del sistema sanitario regionale al vaglio della giunta di Vito Bardi Share on facebook Share on twitter Share on ... Leggi su dire

EnricoLetta : Dire no, per tattica politica, ai fondi europei per la #sanità vuol dire continuare a guardare il mondo e i nostri… - La7tv : #coffeebreak @alanfriedmanit: 'Il MES per la sanità oggi non è come il MES della Grecia di 10 anni fa' - AlesParravicini : RT @VeroDeRomanis: Ministro #Dimaio lei confonde inegoziato sul Next Generation Eu che è in corso e quello sulla linea pandemica #Mes che è… - CristianGaglio1 : RT @QSanit: La #sanità “no #Covid” riapre ma più della metà degli italiani ha paura di andare in #ospedale - guidopoli3 : RT @VeroDeRomanis: Ministro #Dimaio lei confonde inegoziato sul Next Generation Eu che è in corso e quello sulla linea pandemica #Mes che è… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità ‘no’ Crisanti: “Troppe rassicurazioni facili da esperti e politici. Ma non è finita” La Repubblica