Salvini viene contestato ma resta alla guida del primo partito: fare le ‘anime belle’ non basta (Di lunedì 6 luglio 2020) La bella e la bestia era solo una favola dalle origini lontane e incerte. Da un po’ di tempo a questa parte, invece, rischia di essere il titolo con cui riassumere l’infausta situazione politica del nostro paese. Quella in cui una destra ormai capitanata da Matteo Salvini e Giorgia Meloni vede crescere i propri consensi in misura proporzionale ai messaggi offensivi e aggressivi che lancia. Mentre dall’altra parte c’è un gruppo composito (fra cui inserire una pallida sinistra), che mantiene a fatica la facoltà di governare essendosi specializzata soltanto (o perlopiù) sulla denuncia moralistica delle balordaggini mostrate dalla parte avversa. A mostrarcelo è anche l’ennesimo fatterello di cronaca: il figlio quindicenne della giornalista Selvaggia Lucarelli, con modi e toni civili, si è presentato a un comizio di Salvini, ... Leggi su ilfattoquotidiano

fabiochiusi : Tralasciando la gogna a cui è stato esposto dalla pagina leghista, ignobile a prescindere dal credo politico, la do… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Il figlio 15enne di Selvaggia Lucarelli chiama Salvini con il suo nome (“razzista e omofobo”) e… - Capezzone : +++Ieri a ?@StaseraItalia? #staseraitalia+++ CLIPPINO 1 (grazie a @carlo_bis) A volte la politica è razionale: vien… - FilippoTommasi4 : RT @Labbufala: Neonato che piange disturba comizio di Salvini e viene identificato dalla polizia. #SelvaggiaLucarelli - TntLuca : RT @Labbufala: Neonato che piange disturba comizio di Salvini e viene identificato dalla polizia. #SelvaggiaLucarelli -