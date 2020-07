Salvini: «Il governo fa sbarcare i migranti, li ospita su una nave e gli italiani pagano. Che schifo» (Di lunedì 6 luglio 2020) Un altro cedimento al buonismo stile Boldrini. Un’altra scelta che il governo pagherà in termini di consenso. Perché gli italiani non possono continuare ad essere presi in giro. Matteo Salvini lo dice a chiare lettere. «Minacciano il suicidio… e il governo apre subito le porte ai 180 clandestini dalla Ong norvegese. Saranno ospitati sulla confortevole nave Moby Zaza a spese degli italiani e poi sbarcati». Salvini: «Siamo arrivati ai ricatti» Il leader della Lega lo scrive su Facebook, parlando della vicenda della Ocean Viking, con a bordo 180 migranti cui è stato dato il permesso per sbarcare a Porto Empedocle, dopo giorni in mare. Precisamente, nel porto di Agrigento. «Siamo arrivati ai ricatti? Trafficanti di schiavi e mangioni dell’accoglienza gioiscono, tornano i bei tempi! Che schifo», scrive ... Leggi su secoloditalia

civati : Se ci fosse Salvini al governo direste che è una vergogna totale, mi scrivono. Lo dico lo stesso ed è - anzi - una… - lorepregliasco : Due possibili spiegazioni su #OceanViking. O l'indignazione contro Salvini era propaganda travestita da etica, o b… - stanzaselvaggia : Abbiamo chiesto al governo interventi urgenti per proteggere tutti gli anziani: servono subito medici, infermieri,… - GiogioMariani : RT @giuliaselvaggi2: E no caro @nzingaretti, un tweet autocelebrativo dopo che 180 disperati sono stati abbandonati in mare, sei dei quali… - brandystrega : RT @giuliaselvaggi2: E no caro @nzingaretti, un tweet autocelebrativo dopo che 180 disperati sono stati abbandonati in mare, sei dei quali… -