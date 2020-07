Salvini: ”Bonus vacanze? Una boiata. Il governo rivuole la legge Fornero? Debbono passare sui nostri corpi” (Di lunedì 6 luglio 2020) Nell’ambito di una visita a Forte dei Marmi con Susanna Ceccardi, candidata della Lega alle prossime Regionali della Toscana, incontrando i giornalisti Matteo Salvini ha come al solito toccato vari temi. Tuttavia, ora – come è giusto che sia – gli preme ‘promuovere’ al meglio la Ceccardi: “Domani saremo a Montecatini, Arezzo, Massa, Firenze – spiega infatti il leghista – Non potevamo non fermarci a Forte dei Marmi nella bella Versilia. La protagonista delle prossime settimane sarà Susanna che ha fatto bene il sindaco e se uno fa bene il sindaco fa bene anche il governatore”. Salvini: “Bonus vacanze, una boiata inutile” Dopo essersi congedato dagli ‘elettori’ con un ”In bocca a lupo a voi e buone vacanze, che vi fate grazie al vostro lavoro e non grazie al bonus vacanze che è una ... Leggi su italiasera

matteosalvinimi : #Salvini: abbiamo proposto in commissione Bilancio di dedicare bonus monopattini, che comunque non sono una priorit… - matteosalvinimi : #Salvini: Mentre italiani dimenticati, governo pensa a bonus per monopattini elettrici cinesi. Già assurdo. Oggi si… - italiaserait : Salvini: ”Bonus vacanze? Una boiata. Il governo rivuole la legge Fornero? Debbono passare sui nostri corpi” - TV7Benevento : Salvini: 'Bonus vacanze una boiata'... - CarlottaMiller_ : RT @LaPresse_news: Dl Rilancio, Salvini: Bonus vacanze è boiata che non serve a niente -

