Salvini accusa la Lucarelli: “Ha dato in pasto il figlio minorenne ai giornali” (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma, 6 lug – La bieca operazione di Selvaggia Lucarelli, che sul “suo” The Post International celebra il coraggio del figlio Leon Pappalardo contro Matteo Salvini e i suoi poliziotti è stata giustamente smascherata dal leader della Lega, che liquida l’episodio in cui il 15enne rampollo sulle orme materne attacca l’ex ministro dell’Interno, accusandolo di essere “omofobo e razzista“. Il tutto in un video opportunamente ripreso proprio dalla responsabile Cronaca e spettacoli di Tpi. “Se la mamma ritiene di sfruttare un bambino di 15 anni, per una battaglia politica, io non commento. Da giornalista rispetto la Carta di Treviso, e quindi la tutela dei minorenni. E’ stata lei a buttare in pasto ai giornali suo figlio“, è la dura accusa di Salvini rivolta alla Lucarelli. Il riferimento alla Carta di Treviso ... Leggi su ilprimatonazionale

