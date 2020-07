Salomon, il ricavo delle vendite della collezione Golden Trail Series Limited Edition destinato alla Croce Rossa [GALLERY] (Di lunedì 6 luglio 2020) Salomon, leader mondiale nello sport del Trail running con sede nelle Alpi francesi, annuncia che devolverà un importante contributo per l’emergenza COVID-19 gestita dal Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC), il tutto attraverso il ricavo delle vendite della collezione Golden Trail Series Limited Edition, quali scarpe per correre, abbigliamento e accessori. La linea di prodotti by Golden Trail Series (GTS) in vista dell’estate 2020 è totalmente nuova e intende celebrare gli eventi Trail running che Salomon ha lanciato tre anni fa per riunire gli atleti élite di questo sport attraverso l’organizzazione di gare altamente competitive. Questi prodotti, in edizione limitata, attingono a molti dei più apprezzati prodotti, vedi calzature, abbigliamento e accessori della grande “S”, ma in nuovissime colorazioni dove, ben ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Salomon ricavo Salomon, il ricavo delle vendite della collezione Golden Trail Series Limited Edition destinato alla Croce ... SportFair