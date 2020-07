Salerno, vede la Polizia e si dà alla fuga: arrestato 50enne pregiudicato (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nell’ambito dei predisposti servizi di prevenzione e repressione dei reati, alle ore 20.00 circa del giorno 3 luglio, personale dell’UPG-SP Sezione Volanti notava in via Nizza un giovane intrattenersi con fare sospetto sotto un porticato prospiciente su via Zenone. alla vista degli agenti l’uomo si dava a precipitosa fuga cercando di far perdere le proprie tracce. Dopo un breve inseguimento, l’individuo veniva bloccato in piazza Casalbore ed identificato per un pregiudicato salernitano, S.A. di anni 50. Condotto negli Uffici della Sezione Volanti, dopo gli approfondimenti esperiti, risultava che il soggetto era destinatario di un provvedimento per l’esecuzione di una misura di sicurezza emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Al termine delle incombenze di rito, S.A. veniva ... Leggi su anteprima24

La città di Salerno continua ad essere preda della sosta selvaggia, ad ogni ora del giorno e della notte. A raccontare quanto accaduto nella giornata di venerdì in via Iannicelli, al rione Carmine, è ...

Crolla la Lazio, esultano i social. Almeno su sponda granata. Perchè ormai l'astio nei confronti del presidente è talmente forte che il web gode delle disgrazie degli altri e non dei propri successi.

